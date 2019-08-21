اللكاش مخاطبا صالح والحلبوسي: منصبكما لكل أطياف الشعب وليس لذواتكم الكريمة

2019/08/21 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعرب النائب محمد اللكاش: عن أسفه الشديد لعدم قيام رئيسي الجمهورية والنواب بتهنئة الشعب العراقي بعيد الغدير الأغر.

وقال اللكاش في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "في الوقت الذي يحتفل ملايين المسلمين بالعراق والعالم الإسلامي في هذه الأيام الشريفة بمناسبة عيد الله الأكبر عيد الغدير الأغر، كنّا نامل من رئيسي الجمهورية والنواب تهنئة العالم الاسلامي بصورة عامة وابناء الشعب العراقي بصورة خاصة بهذا العيد الكبير والعظيم ".وأضاف اللكاش مذكراً رئيسي الجمهورية والبرلمان بأن "هذا المنصب الذي انتم فيه لجميع اطياف الشعب"، رافضاً "الازدواجية والمزاجية في التعامل مع الأعياد والعطل الوطنية والمناسبات الرسمية".وجدد اللكاش مطالبته البرلمان بـ "الإسراع في تشريع قانون العطل الوطنية والأعياد الرسمية والذي يحمل ضمن طياته عيد الغدير كعطلة وطنية".انتهى

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