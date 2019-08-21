رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل مستشار الأمن الوطني فالح الفياض

2019/08/21 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، اليوم الأربعاء، مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وجرى خلال اللقاء

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