ما كشفته المخابرات العراقية

2019/08/21 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هادي جلو مرعي

علينا أن نستعد لما هو أسوأ في سيناريو المواجهة مع إسرائيل، فهي لا تريدنا أعداءا لها ومقاومين، وتركز في هذه المرحلة على دفعنا

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