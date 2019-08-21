2019/08/21 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شعبة زراعة قضاء المدينة شمال محافظة البصرة , عن إطلاقها حملة لمكافحة القوارض في بساتين النخيل والأراضي الزراعية في القضاء .وقال مسؤول الشعبة رئيس المهندسين عباس الحمدي للنعيم نيوز , إن ” حملة مكافحة القوارض انطلقت ضمن قاطع عمل شعبة زراعة قضاء المدينة بالتعاون من قسم وقاية المزروعات في مديرية زراعة البصرة باستخدام …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حملة لمكافحة القوارض في الأراضي الزراعية شمال البصرة النعيم نيوز.

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