فهمي الكتوت - نصف الاسر الاردنية تعيش تحت او على خط الفقر

2019/08/21 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فهمي_الكتوت اعلن مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة عمر المشاقبة ان 650 دينار خط الفقر للاسرة، وبالعودة الى تقرير "مسح نفقات ودخل الاسرة " 2017-2018 الصادر في كانون اول 2018 عن دائرة الاحصاءات العامة ان 37.6% من الاسر الاردنية دخلها بين 208 و 625 دينار شهريا وهي تعتبر تحت خط الفقر وفقا لمعلومات مديرعام صندوق المعونة الوطنية، اضافة الى ان 16.8% من الاسر الاردنية دخلها بين 625 - 833 دينار، وبذلك نستطيع ال......

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