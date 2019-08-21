اعتقال سارق احد المحال التجارية وسط بغداد

2019/08/21 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال اللواء سعد معن، المتحدث باسم الداخلية في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" مفارز مكتب باب الشيخ لمكافحة الاجرام التابعة لمديرية مكافحة اجرام محافظة بغداد تلقي القبض على متهم لقيامه بدخول محل تجاري وسط العاصمة بغداد وسرقة مبلغ من المال وكارتات شحن الموبايل تحت تهديد السلاح".واضاف، انه" تم التحقيق معه واعترف صراحة بقيامه بحادث السرقة"، مبينا، انه" تم عرض اوراقه التحقيقية على القاضي المختص فقرر ايقافه وفق احكام المادة "٤٤٣ق.ع".انتهى..م.م

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