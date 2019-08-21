جبن سحري يقلل الضغط عند الإنسان

2019/08/21 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / متابعة… أعلنت اختصاصية التغذية الأمريكية، سارة شينكر، أنها تقترح على المواطنين أكل جبن الموزاريلا لأسباب صحية، خصوصا لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.وذكر موقع “إكسبرس” نقلا عن شينكر، أنه على مرضى الضغط التخلي عن الأجبان لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح على الرغم من وفرتها بالكالسيوم وغيرها من العناصر المفيدة.وأضافت […]

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