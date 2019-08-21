الفتح: الاعتداء “الاسرائيلي” على بلد يستوجب الرد العسكري

2019/08/21 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الاتجاه برس

اكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الاربعاء، ان اعتداء طائرات الكيان الاسرائيلي على قاعدة بلد الجوية كان يفترض ان يقابل برد عسكري مباشر وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة نفسه .

وقال موسوي في حديث لقناة “الاتجاه”، ان الاعتداء الاسرائيلي على قاعدة بلد الجوية كان يفترض ان يقابل برد عسكري مباشر لايقاف الكيان الاسرائيلي عند حده”، مبينا انه ” كان يفترض على قائد القوة الجوية ان يرد بشكل مباشر دون انتظار كون الاعتداء يمس امن البلد وسيادته”.

واضاف انه “من الخطاء السماح لاسرائيل بان تعتاد على ضرب العراق كما هو الحال في سورية ولبنان حيث كان ينبغي على الامن القومي ان يقوم برد سريع ومباشر الا ان الامور لم تجري كما ينبغي حيث من المفترض ان تقوم وزارة الدفاع او القائد العام للقوات المسلحة بامر القوة الجوية العراقي بتوجيه رد سريع من اي نوع .

وكانت مديرية الدفاع المدني قد اعلنت، أمس الثلاثاء، اندلاع حريق في كدس للعتاد قرب قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، في حين تشير مصادر مطلعة الى وجود قصف من قبل طائرات مجهولة للموقع.

KKK

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