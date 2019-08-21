اللجنة الاولمبية: لا موافقات رسمية باقامة انتخابات نادي كربلاء ولن تحظى بالمصادقة لانها لم تسلك الطرق القانونية

2019/08/21 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنةالاولمبية:لاموافقاترسميةباقامةانتخاباتناديكربلاءولنتحظىبالمصادقةلانهالمتسلكالطرقالقانونية

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