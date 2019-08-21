العراق: انهاء تكليف اسد من هيئة الجمارك وتكليف امرأة بدلا عنه

2019/08/21 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف وزير المالية العراقي فؤاد حسين، الثلاثاء 20 آب 2019، سهام حسين يونس بمهام مدير عام الهيئة العامة للجمارك. ...

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