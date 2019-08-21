زيباري: بريمر جمع المعارضة وقال أنا حاكم العراق وانتم مستشارون فقط، فذهبنا للسيستاني لنعلمه أن للعراق قائد

2019/08/21 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف هوشيار زيباري، وزير المالية السابق، فصولا مثيرة لمرحلة مابعد الاطاحة بصدام، وذلك في حديث مطول مع “اندبندنت عربية”. وروى زيباري انه “بعد أن استلم بول بريمر الحكم، وأصبح الحاكم الفعلي، وفي أحد الاجتماعات، كنت جالساً بين الرئيسين مسعود بارزاني وجلال الطالباني، وبعد أن رحب بنا، وقال إننا أناس جيدون، لكنه استدرك بشكل مفاجئ وقال: […]

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