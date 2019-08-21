الشيخ البيجاوي يزور المنازل في قرية لوهين ويتفقد احتياجاتهم

2019/08/21 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار ممثل المرجعية الرشيدة الشيخ حسام البيجاوي بعض المنازل في قرية لوهين وتفقد احتياجاتهم , كما وزع الحلوى على الأطفال .وبدوره أشار الشيخ البيجاوي إلى أن المرجع اليعقوبي (دام ظله) يؤكد على ضرورة الأخوة بين المسلمين لاشتراكهم بأمور كثيرة, كما أنه يدعو إلى التركيز على المشتركات بينهم وترك الخلافات ونشر ثقافة التعايش السلمي.

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