2019/08/21 | 16:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة / خطوة برس رفع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى البرلمان الإيراني، مشروع قانون يتضمن حذف 4 أصفار من عملة إيران التي تواجه عقوبات أمريكية، بحسب ما نقلته “أسوشيتد برس” عن وكالات إيرانية.
وجاءت الخطوة اليوم الأربعاء، بعدما وافقت الحكومة الإيرانية في مطلع أغسطس على حذف 4 أصفار من الريال وتغيير العملة الإيرانية من
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وجاءت الخطوة اليوم الأربعاء، بعدما وافقت الحكومة الإيرانية في مطلع أغسطس على حذف 4 أصفار من الريال وتغيير العملة الإيرانية من
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تحذف 4 أصفار من عملتها) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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