2019/08/21 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس رفع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى البرلمان الإيراني، مشروع قانون يتضمن حذف 4 أصفار من عملة إيران التي تواجه عقوبات أمريكية، بحسب ما نقلته “أسوشيتد برس” عن وكالات إيرانية.وجاءت الخطوة اليوم الأربعاء، بعدما وافقت الحكومة الإيرانية في مطلع أغسطس على حذف 4 أصفار من الريال وتغيير العملة الإيرانية من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تحذف 4 أصفار من عملتها وكالة خطوة برس.

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