التداعيات السياسيّة للاعتداءات الاسرائيلية على مواقع في العراق

2019/08/21 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.جواد الهنداوي… أستكمالاً لما كتبناه بتاريخ 14/ 8 / 2019، وبعنوان لماذا تستهدف إسرائيل العراق؟، نُكّرس جهدنا، في هذا المقال، لاستشراف التداعيات السياسيّة لهذه الاعتداءات، وهويتها الاسرائيلية، هي الآن أبعدُ من الشكِ واقربُ إلى اليقين، لاسيما بعد قرار السيد ر .مجلس الوزراء، وبتاريخ 2019/8/18، بحضر جميع الطيران غير المُرّخص في سماء […]

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