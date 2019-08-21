أمانة بغداد تعلن عن حملة لإزالة حظائر الأغنام المتجاوزة شمال العاصمة

2019/08/21 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، عن حملة جديدة وكبيرة لإزالة حظائر الاغنام المتجاوزة شمال غربي بغداد.

وذكرت الأمانة، في بيان تلقت"العهد نيوز" نسخة منه،

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