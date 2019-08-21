2019/08/21 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، اعتقال احد المتهمين بسرقة محال تجارية وسط العاصمة بغداد.

وقال اللواء سعد معن، المتحدث باسم الداخلية في بيان حصلت

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