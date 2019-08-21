السامرائي والغزي يبحثان متطلبات قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية

2019/08/21 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس اللجنة النيابية المشرفة على مشروع “سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية” مثنى السامرائي، الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي.

وبحث الجانبان آليات وإجراءات تنفيذ متطلبات قانون “سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية”، والتخصيصات المالية اللازمة، وأولويات العمل في هذا المجال، حيث أكد السامرائي ضرورة أن تقدم الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدعم اللازم، وتسهيل الإجراءات وتسريعها، بما يؤدي لإنجاز المشاريع الضرورية، وبما يليق بالمكانة الدينية والتاريخية لمدينة سامراء، مبينا أن اللجنة النيابية تتابع أعمال اللجنة التحضرية التي شكلتها الأمانة العامة والإجراءات التي تقوم بها.

و أكد الغزي أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء مستعدة لتقديم كل الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع، وأنها ستطلب من اللجنة التحضيرية تسريع خطواتها، وإرسال مذكرة تتضمن التعليمات اللازمة لتنفيذ الإجراءات، والتي لم يتم إرسالها حتى الآن.

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