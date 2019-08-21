الحشد يحبط هجوم لدواعش في سامراء ويقتل ويصيب عدد منهم

2019/08/21 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..تمكنت قوات الحشد الشعبي، الأربعاء، من احباط مخطط إرهابي لاستهداف القوات الأمنية في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، فيما قتلت واصابت عددا من عناصر “ داعش” الإرهابي.وقال اعلام الحشد في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “معلومات استخباراتية وردت الى قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي تفيد بتواجد عناصر من “ داعش” […]

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