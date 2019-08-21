هذا ماتناوله الاجتماع بين الرئيس صالح وفالح الفياض ..

2019/08/21 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان له، ان صالح استقبل الفياض في قصر السلام ببغداد، "وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وتطورات الأحداث في المنطقة، وتم التأكيد على أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار، والحفاظ على أرواح وممتلكات العراقيين".

وأكد رئيس الجمهورية، بحسب البيان، على "ضرورة تضافر وتكامل جهود المؤسسات الأمنية والعسكرية لحماية مكتسبات الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي".واشار إلى أهمية تطوير علاقات العراق مع الدول الشقيقة والجارة والصديقة، وتعزيز الانفتاح على دول العالم بعيداً عن سياسة المحاور".

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