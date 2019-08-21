الحشد الشعبي يحبط مخططاً لـ

2019/08/21 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قوات الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين ، اليوم الأربعاء، (21-8-2019 ) إحباط مخططاً لعصابات "داعش" الارهابية لاستهداف القوات الأمنية في سامراء، مؤكدة قتل وإصابة عدداً من المنفذين.

وذكر اعلام الحشد في بيان له، ان "معلومات استخباراتية وردت الى قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، تفيد بتواجد عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الكوش شرق سامراء تخطط لاستهداف القطعات الامنية".

وبين أن "قيادة العمليات أوعزت إلى أبطال الاسناد في اللواء ٣١٤ بالتوجه ومعالجة الموقف"، مضيفا أن "قوات اللواء ٣١٤ قاموا باستهداف التواجد الداعشي بقنابر الهاون بشكل مكثف مما أسفر ذلك عن إصابات دقيقة في صفوف العدو بين قتيل وجريح".

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