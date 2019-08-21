عبد المهدي يطمئن على صحة اميرالكويت بعد تعرضه لعارض صحي

2019/08/21 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أجرى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اتصالا هاتفيا بأمير دولة الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لعارض صحي واجرائه فحوصات طبية.

وعبر عبد المهدي لأمير الكويت بحسب بيان لمكتبه "عن تمنياته له بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية ولدولة وشعب الكويت المزيد من التقدم والازدهار".من جانبه شكر أمير دولة الكويت رئيس مجلس الوزراء على اتصاله "وطيب المشاعر الأخوية التي تعبّر عن العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين".

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