نصيف تتهم وزير المالية بتزوير موازنة 2019 وتؤكد امتلاكها لوثائق دامغة

2019/08/21 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكدت لجنة النزاهة النيابية،اليوم الأربعاء، أن استجوابات مجلس النواب ستبدأ بوزير المالية فؤاد حسين بداية الفصل التشريعي الثالث، فيما بين أن أعضاء مجلس النواب جمعوا تواقيع لإجراء الاستجوابات.

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب سيجري استجواب بداية فصله التشريعي الثالث لوزير المالية فؤاد حسين كونه خرق القانون بإرسال أموال إقليم كردستان دون العودة لبغداد وتزوير قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019″، لافتة إلى إن “فؤاد حسين قد يتعرض للإقالة لعدم تقديمه أجوبة مقنعة كما حدث خلال استضافته سابقا”.وأضافت نصيف، أن “لجنة النزاهة تملك وثائق دامغة تثبت تورط وزير المالية فؤاد حسين في تزوير موازنة 2019 لتحقيق صرف أموال إقليم كردستان”، مبينة أن “مجلس النواب بدأ بجمع التواقيع لاستجواب عدد من الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي”.وكانت لجنة النزاهة النيابية أكدت في وقت سابق، أن أجوبة وزير المالية فؤاد حسين بشأن تطبيق بنود موازنة 2019 لا ترتقي للسماع ومخجلة.





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