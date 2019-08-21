سر الانفجارات في المقرات العسكرية العراقية ؟

2019/08/21 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلسلة انفجارات شهدتها خلال شهر واحد أربعة مقار للحشد الشعبي بالعراق جاءت على الشكل التالي:...

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