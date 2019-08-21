محافظ كركوك يؤكد اولوية خطط اعادة الاستقرار للمناطق المحررة وعودة النازحين

2019/08/21 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري اولوية خطط اعادة الاستقرار للمناطق المحررة بما يضمن سرعة عودة النازحين وتأمين افضل الخدمات للمناطق التي عانت من ارهاب داعش .ودعا الجبوري خلال لقائه انوكا كومبيرنوس مديرة البعثة الفرعية للصليب الاحمر الدولي ، الى وضع خطط واعدة للمناطق المحررة بالتنسيق مع ادارة كركوك ودوائرها وبمساهمة الصليب الأحمر في […]

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