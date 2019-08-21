2019/08/21 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن مذكرة التفاهم مع الكويت في مجال الحقول النفطية الحدودية المشتركة.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء” ان مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، واقرّ توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن مذكرة التفاهم مع دولة الكويت في مجال الحقول النفطية الحدودية المشتركة.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يقر توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن مذكرة التفاهم مع الكويت في مجال الحقول النفطية الحدودية المشتركة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يقر توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن مذكرة التفاهم مع الكويت في مجال الحقول النفطية الحدودية المشتركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).