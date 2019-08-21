بالفيديو – سوسن بدر: كنت أرتعش وأنا أمثل مع عادل إمام في هذا المسلسل

2019/08/21 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت الفنانة سوسن بدر خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها “صاحبة السعادة” المذاع عبر فضائية dmc إنها شاركت في مسلسل “أحلام الفتى الطائر”، الذي عُرض عام 1978، مع الفنان عادل إمام، إبان فترة دراستها في معهد التمثيل.

وأضافت أنها شاركت في المسلسل أمام إمام وكانوا لا يعرفون اسمها، وأطلقوا عليها “البنت الطويلة السمرا”.

وأوضحت أنها كانت مرعوبة من الوقوف أمام الفنان عادل إمام في المسلسل، لكنها أدت الدور بشكل رائع، وشاركت الزعيم في بطولة عدد من أعماله فيما بعد، مثل مسرحية “الواد سيد الشغال” وأفلام “شمس الزناتي” و”سلام يا صاحبي” وغيرها.

وتابعت: “أنا كنت مذعورة مش خايفة، وبقف بارتعش قدام الأستاذ عادل بجد، فيبص لي ويضحك وأنا مكنتش عارفة أمثل ولا أقول الكلام وريقي نشف، وأبص له أرتعش أكتر، وأنا عملت الـ3 حلقات وأنا بارتعش”.

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