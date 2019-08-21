بفعل فاعل”.. خبير امني : تفجير بلد دمر أسلحة ثقيلة تابعة لإيران

2019/08/21 | 17:06

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بغداد:سومر نيوز

أكد الخبير الأمني هاوكار الجاف ،الأربعاء ، أن التفجير الذي حدث في أحدى المخازن التابعة لفصائل الحشد الش...

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