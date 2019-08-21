فضيحة جديدة لديمبيلي

2019/08/21 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:كشف الطباخ السابق للدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي، جناح نادي برشلونة الاسباني، ان اللاعب الشاب سيغيب عن الملاعب لخمسة اسابيع، بسبب عيشه حياة غير منظمة في العاصمة الكتالونية، بالاضافة الى التأثيرات السلبية المحيطة به.

وفي تصريحات لصحيفة "لو باريزيان"، قال ميكائيل نايا إن ديمبيلي فتى طيب لكنه لا يتحكم في حياته، يعيش دوما مع عمه وأقرب أصدقائه.وأضاف أن الفرنسي لا يحترم أوقات الراحة على الإطلاق، مشيرا إلى انه نجح في تنظيم وجباته وفقاً للمباريات واوقات التعافي، لكن هناك "تأثيرات سلبية" عليه.واضافت الصحيفة، ان الجناح الفرنسي تعرض لانتقادات من جانب زميله جيرارد بيكيه ولويس سواريز العام الماضي بسبب عدم احترافيته.

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