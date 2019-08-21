يوتيوب يصنف مصارعة الروبوتات كإيذاء للحيوانات ويحذف مئات المقاطع

2019/08/21 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اثار موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، اليوم الاربعاء، موجة من الانتقادات والسخرية، عقب قيامه بحذف مجموعة كبيرة من مقاطع الفيديو الخاصة بمصارعة الروبوتات.

وكشفت صحيفة "ذا اندبندنت" البريطانية، وترجمت "الغد برس"، ان موقع "يويتوب" وبعد اضافته خوارزمية جديدة للكشف عن اية محتويات تتضمن اساءة او ايذاء حيوانات، قام بحذف مقاطع الفيديو لمصارعة الروبوتات، بالاضافة الى اي مقاطع اخرى لحيوانات تتعرض للتعذيب او الاساءة.

واوضحت الصحيفة، ان "الخوارزمية الجديدة ولسبب ما، بدأت بمعاملة مقاطع مصارعة الروبوتات على انها حيوانات تتعرض للتعذيب او الاساءة، الامر الذي ادى الى حذفها".

واشارت الى ان المقاطع المحذوفة تسببت بموجة غضب بين مجتمع مصنعي ومشجعي مصارعة الروبوتات ذات الشعبية الكبيرة، والتي تستخدم قنوات باعداد متابعين هائلة على "يوتيوب" لنشر المباريات.

يشار الى ان مصارعة الروبوتات، هي رياضة لهواة تصنيع وصناعة الالات، حيث يتم وضع الالات في حلبة للقتال حتى العطب.

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