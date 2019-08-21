الميليشيات تمنع ضبط فوضى المنافذ الحدودية بين العراق وإيران

2019/08/21 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة (العراق) – لم تمض أكثر من عشرة أيام على إعلان السلطات العراقية عن قرارها إغلاق منفذ حدودي مع إيران، في إطار

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