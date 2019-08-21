2019/08/21 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً ..الهيئة الإدارية لنادي اربيل تجدد تعاقدها مع اللاعب كوسرت بايز لمدة موسمين

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