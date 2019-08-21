2019/08/21 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dMVOp0F9z_Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار الرابعة مع صادق الشمري و ايمان سعد ليوم 2019/8/21) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار الرابعة مع صادق الشمري و ايمان سعد ليوم 2019/8/21) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).