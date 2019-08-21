فوضى “ترامب بريطانيا”.. قطاع الأعمال يحذر من بريكست بدون اتفاق

2019/08/21 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت غرفة التجارة البريطانية في ألمانيا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بممارسة سياسة “فوضوية” وحذرت من خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد

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