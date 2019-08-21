الكعبي يلتقي ابطال كمال الأجسام ويدعو الحكومة لإحتضان اصحاب الإنجازات ودعمهم بشكل استثنائي

2019/08/21 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الأربعاء، الحكومة لإحتضان جميع الرياضيين من اصحاب الإنجازات والبطولات على المستوى القاري والدولي، والذين يساهمون بشكل دائم برفع أسم العراق عالياً خلال المحافل الدولية، ودعمهم بشكل "استثنائي" يوازي كل ما قدموه من إنجازات.

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