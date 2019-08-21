2019/08/21 | 17:21

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بالصورة ..



القبض احد المتهمين بسرقة محال تجارية وسط بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، اعتقال احد المتهمين بسرقة

محال تجارية وسط العاصمة بغداد.وقال اللواء سعد معن، المتحدث باسم الداخلية في بيان تلقت افاق نسخة

منه، ان" مفارز مكتب باب الشيخ لمكافحة الاجرام التابعة لمديرية

مكافحة اجرام محافظة بغداد تلقي القبض على متهم لقيامه بدخول محل

تجاري وسط العاصمة بغداد وسرقة مبلغ من المال وكارتات شحن الموبايل

تحت تهديد السلاح".واضاف، انه" تم التحقيق معه واعترف صراحة بقيامه بحادث السرقة"،

مبينا، انه" تم عرض اوراقه التحقيقية على القاضي المختص فقرر ايقافه

وفق احكام المادة "٤٤٣ق.ع".

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