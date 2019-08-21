2019/08/21 | 17:21

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طهران تعلن دخول منظومة الدفاع الجوي "باور 373" ..



شاهد مواصفاتها

كشفت مصادر في الجيش الايراني ، عن الاستعداد للكشف عن منظومة صاروخية

دفاعية "باور 373" محلية الصنع متطورة، تتفوق في قدراتها على منظومة

"اس 300" الروسية.وفي بيان تعده قيادة الجيش الايراني، للاعلان عن المنظومة، يوم غد

الخميس، بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية، حصلت يونيوز على نسخة منه،

ستعلن الوزارة بحضور الرئيس حسن روحاني، في مؤتمر صحفي، عن وضع

هذه المنظومة الجديدة، في الخدمة العسكرية للقوات المسلحة.ويشدد البيان على أهمية هذه المنظومة وقدرتها الدفاعية التي تتفوق على

مثيلاتها الاجنبية المشابهة، مثل منظومة "اس 300" الروسية، اضافة الى

انها قادرة على اكتشاف 300 هدف في وقت واحد، وتعقب 60 هدفا، والاشتباك

مع 6 اهداف بوقت واحد.منظومة "باور 373" هي نظام دفاعي جوي ذو مدى وارتفاع عاليين قادرة على

مواجهة الاهداف التالية:- طائرات الصيد والشبح- الطائرات الاستراتيجية والقاذفات- طائرات بدون طيار- صواريخ كروز، الصواريخ المضادة للرادارات، الصواريخ الباليستية- الطائرات الحربية الالكترونية الخاصة- طائرات الاستطلاع، وانواع المروحيات وما شابه ذلكويعرض البيان بعض مواصفات هذه المنظومة ومنها:- اقصى مدى للكشف: 320 كلم- اقصى مدى للتتبع: 260 كلم- اقصى مدى لاشتباك الصواريخ: 200 كلم- اقصى ارتفاع لاشتباك الصواريخ: 27 كلم- الحد الادنى للمساحة المستهدفة للرادار: واحد على الف متر مربع- عدد الاهداف القابلة للمواجهة بشكل متزامن: 6 اهداف- عدد الصواريخ الموجهة في وقت واحد: 12 صاروخا- نظام الاطلاق: اطلاق عامودي ساخن- عدد منصات الاطلاق لكل كتيبة: 6 منصات- كتيبة مستقلةومن الميزات المثيرة للاهتمام في منظومة الدفاع الجوي "باور 373":- السرعة في العمل- السهولة في الاعداد والصيانة- الحد الادنى من الاجهزة الجانبية- مدة الصلاحية العالية وعامل السلامة المشغل- التطابق مع التكنولوجيا الحديثة- القدرة على الاستبدال وتأمين قطع الغيارجدير بالذكر أن ايران هي الدولة السادسة في العالم التي تقوم بتصنيع

هذه المنظومات الدفاعية.

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