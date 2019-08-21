وفد من الكونغرس الاميركي يبحث قضايا المنطقة بالاردن

2019/08/21 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ركز لقاء عقد اليوم بالعاصمة عمان بين العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني مع وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي على علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وقضايا المنطقة.وتناول اللقاء الجهود المبذولة لإعادة تحريك عملية السلام، حيث أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة تكثيف هذه الجهود للتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل على أساس […]

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