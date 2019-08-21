ما سر تفضيل رونالدو ليوفنتوس وموقفه من الاعتزال ؟

2019/08/21 | 17:21

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في حوار مع شبكة "تي في آي" التلفزيونية البرتغالية، انتقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المبالغة في أسعار بعض اللاعبين في سوق الانتقالات، كما

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