2019/08/21 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي: الطائرات الأميركية قامت مؤخرا باستطلاع مقراتنا بدل تعقبها داعش الإرهابية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/21 | 17:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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