المركزي العراقي يكشف قيمة مبيعاته بمزاد الأربعاء

2019/08/21 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، انخفاض قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد المنعقد اليوم الأربعاء، إلى 187.75 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد أمس الثلاثاء، والبالغة 188.52 مليون دولار، بتراجع قيمته 770 ألف دولار.

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