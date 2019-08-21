احباط مخطط إرهابي لاستهداف القوات الأمنية في سامراء

2019/08/21 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز /بغداد …تمكنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، من احباط مخطط إرهابي لاستهداف القوات الأمنية في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، فيما قتلت واصابت عددا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، أن “معلومات استخباراتية وردت الى قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي تفيد بتواجد عناصر […]

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