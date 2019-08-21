نائب عن الفتح: السفارة الاميركية تضغط على بغداد

2019/08/21 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاص

كشف النائب عن تحالف الفتح، حنين قدو، اليوم الاربعاء، عن ضغوط تمارسها السفارة الاميركية على الحكومة الاتحادية في بغداد من اجل شراء منظومة باتريوت الجوية.

وقال قدو في حديث خاص لـ”الاتجاه برس”، ان ” امريكا وافقت على قرار حظر الطيران في سماء العراق دون موافقة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، لعدة اسباب”.

وأضاف، أن”السبب الاول هو ان واشنطن وعبر سفارتها في بغداد تمارس ضغطاً كبيراً على العراق من اجل شراء منظمة باتريوت الجوية التي اثبتت فشلها في الكثير من الدول الحليفة لاميركا”.

وشدد، على”ضرورة التوجه نحو ايران او روسيا من اجل شراء منظومة دفاع جوي متطورة لحماية سماء البلاد من الخروقات المتكررة”.

HN

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