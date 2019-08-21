2019/08/21 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يوافق على صرف منحة مالية لنادي الطلبة لتسديد ديونه وترتيب أوضاعه للبقاء ضمن الدوري الممتاز

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