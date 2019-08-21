2019/08/21 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC كشف الخبير النفطي أنس الحجي عبر سلسلة تغريدات في حسابه بتويتر، عن سر اهتمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بجزيرة “غرينلاند”، ولماذا عرض على الدنمارك شراءها، وسبب إلغائه لرحلته التي كانت مقررة أوائل سبتمبر بعد رفض رئيسة وزراء الدنمارك مناقشة عرض الشراء.وذكر الحجي أن “غرينلاند” أكبر جزيرة في العالم وأغلبها […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص خبير يكشف “سر” إصرار ترامب على شراء “غرينلاند” المركز الخبري الوطني.

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