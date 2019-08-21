تصوير جديد من الجو يظهر حجم الدمار لمعسكر صقر بعد انفجار كدس العتاد

2019/08/21 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اظهر مقطع فيديو مصور من الجو، قبل وبعد انفجار كدس العتاد في معسكر صقر جنوب بغداد، حجم الدمار الكبير في المعسكر.

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