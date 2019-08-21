2019/08/21 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس حمّل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، الأربعاء، أميركا مسؤولية استهداف المقرات العسكرية العراقية، فيما أكد امتلاك الحشد معلومات وخرائط وتسجيلات عن جميع أنواع الطائرات الأميركية متى أقلعت ومتى هبطت وعدد ساعات طيرانها في العراق.وقال المهندس في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “أعداء العراق أصبحوا، اليوم، يخططون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المهندس يحمّل أمريكا مسؤولية استهداف المقار العسكرية ويؤكد: نمتلك معلومات عن الطائرات الامريكية وكالة خطوة برس.

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