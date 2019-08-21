2019/08/21 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسمية وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اللواء عماد محمود رئيساً للجنة الأمنية العليا للانتخابات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسمية وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اللواء عماد محمود رئيساً للجنة الأمنية العليا للانتخابات وكالة خطوة برس.

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