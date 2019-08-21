المنافذ الحدودية تعلن إعادة “شاحنات” محملة بحديد التسليح الى ايران

2019/08/21 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاربعاء، اعادة

“شاحنات” محملة بحديد التسليح الى ايران لفشلها بفحص الجهاز المركزي

للتقيس والسيطرة النوعية.

وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، إن تم “اعادت إرسالية خمسة شاحنات محملة بمادة حديد شيش التسليح الى

الجانب الإيراني لفشلها في فحص الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية في منفذ

الشيب الحدودي بمحافظة ميسان”.

وأضافت الهيئة، أنه تم “تشكيل لجنة للإشراف على

إعادة الارسالية من الدوائر المعنية العاملة في المنفذ الحدودي”.

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