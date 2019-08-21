النفط تعلن توفر 150 فرصة عمل لخريجي كلية علوم الجيلوجيا

2019/08/21 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الاربعاء، توفر (150) فرصة عمل

لتشغيل خريجي كلية علوم الجيلوجيا في شركات القطاع النفطي.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة النفط، في بيان تلقى

“النور نيوز” نسخة منه، أنه “بناء على توجيهات نائب رئيس الوزراء

لشؤون الطاقة، وزير النفط ثامر عباس

الغضبان، فإن (150) فرصة عمل توفرت لتشغيل خريجي كلية علوم الجيلوجيا في شركات

القطاع النفطي”.

ونقل البيان عن الدائرة الادارية، أن “التعيين

سيكون بصيغة عقد وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2019 ، وسيتم توزيع

المعينين على شركات (نفط الوسط، نفط ميسان، نفط ذي قار، نفط الشمال، الاستكشافات

النفطية)”.

وأوضحت الدائرة، أن “التقديم سيكون اعتبارا من يوم

الاثنين القادم المصادف 26 / 8 / 2019 ولمدة ثلاثة ايام في مقر الوزارة”،

مشيرة الى “ضرورة جلب المتقدمين للتعيين المستمسكات المطلوبة الواردة في شروط

التعيين المنشورة في موقع وزارة النفط الالكتروني الرسمي (www.oil.gov.iq)

“.

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