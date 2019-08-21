القبض على احد تجار المخدرات في الديوانية

2019/08/21 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباراعلنت قيادة شرطة الديوانية، عن القبض على احد تجار المخدرات وبحوزته ٧٦٠ قرصا من الحبوب المخدرة في المحافظة.

وقال اعلام شرطة المحافظة في بيان، حصلت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه اليوم الاربعاء، انه "تمكنت مفارز قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الديوانية وبعد الحصول على معلومات دقيقة ومؤكدة من مصادر موثوق بها من إلقاء القبض على أحد المتهمين بتجارة الحبوب المخدرة يبلغ الثلاثينات من العمر في أحد مناطق المحافظة".

واضاف، "وجد بحوزته كمية من الحبوب المخدرة بلغت ٧٦٠ قرص فيما تم التحقيق معه بغية عرضه على القضاء من أجل تقرير مصيره".

وكان قد اعلن قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وقت سبق اليوم ألقاء القبض على عدد كبير من التجار والمتعاطين للحبوب المخدرة تم احالتهم إلى القضاء حتى ينالوا جزائهم العادل.



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